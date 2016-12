Rio 2016: 297 atleti per l'Italia, record di donne

18 luglio 2016

E' stata ufficializzata lunedì, termine ultimo per le iscrizioni alle gare, la lista definitiva degli azzurri per la 31a edizione dei Giochi Olimpici Estivi. L'Italia volerà a Rio con 297 atleti, 155 uomini e 142 donne, impegnati in 28 discipline: si tratta della più numerosa rappresentanza femminile di sempre, sia a livello di numero assoluto, sia percentuale. Giovanni Pellielo (46 anni) il più vecchio, Sara Franceschi (17 anni) la più giovane.