Giro d'Italia: il Mortirolo diventa salita Scarponi

2 maggio 2017

Il Mortirolo diventerà " salita Scarponi ". Il Giro d'Italia ha deciso di omaggiare l'Aquila di Filottrano dedicandogli in questa edizione uno dei tratti più impegnativi e affascinanti della gara. Un simbolo per la Corsa Rosa e per la carriera del ciclista del Team Astana scomparso il 22 aprile in un tragico incidente stradale . Proprio il Mortirolo, nel 2010, è stato infatti per Scarponi il trampolino di lancio della sua ultima vittoria al Giro.

Il Giro d'Italia, dunque, non dimentica Scarponi. Un grande campione, un grande amico e un grande uomo che avrebbe corso quest'anno la sua dodicesima Corsa Rosa e a cui quest'anno verrà dedicata la difficilissima salita del Mortirolo. In occasione della Tappa 16 Rovetta-Bormio, di martedi' 23 maggio, il corridore che transitera' per primo al Gran Premio della Montagna del Mortirolo otterra' un punteggio doppio rispetto a quello previsto nel regolamento e sara' premiato, sul podio finale di Milano, durante il cerimoniale di chiusura del Giro. Inoltre, in Sardegna, alla presentazione delle squadre prevista il 4 maggio alle ore 18.30 ad Alghero, l'Astana salira' come prima squadra sul palco dove ci sara' un momento dedicato a Scarponi. Il giorno seguente, in occasione della partenza della prima tappa, la carovana rosa osservera' un minuto di silenzio prima del via. Quindi l'Astana, schierata in prima fila, anticipera' il gruppo per un primo tratto di percorso. Il nome di Michele Scarponi sara' cosi' legato, anche in questo importante momento, alla 100/a edizione del Giro d'Italia.