Champions, le statistiche verso Nizza-Napoli

21 agosto 2017

o Finora il Napoli ha avuto la meglio 21 volte su 28 dopo aver vinto la prima partita di un turno andata-ritorno nelle coppe europee: l’ultimo stop risale agli ottavi di Champions 2012 contro il Chelsea (successo 3-1 al San Paolo, sconfitta 4-1 a Stamford Bridge).

o Il Nizza non si è mai qualificato dopo una sconfitta con almeno due gol di scarto nell’andata di un turno a eliminazione diretta nelle coppe europee: è accaduto quattro volte finora, l’ultima nel 2013 contro l’Apollon Limassol.

o Gli azzurri hanno trovato il gol in nove delle ultime 10 partite giocate nelle coppe europee: unico match senza reti nel parziale, contro la Dinamo Kiev in casa a novembre 2016.

o Il Napoli ha subito più di un gol solo in una delle ultime 13 trasferte nelle competizioni continentali (contro il Real Madrid, a febbraio).

o Il Nizza non vince una partita con almeno tre gol di scarto nelle competizioni europee dall’ottobre 1973, contro il Fenerbahçe in Coppa UEFA.

o Sabato il Nizza ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale (2-0 al Guingamp) dopo che aveva rimediato due pareggi e tre sconfitte tra campionato e preliminari di Champions, sempre subendo gol.

o Lorenzo Insigne ha fornito quattro assist nelle ultime cinque partite disputate con il Napoli (tutte le competizioni).

o Dries Mertens ha partecipato attivamente a 29 gol (20 reti e 9 assist) nelle 26 partite giocate col Napoli nell’anno solare 2017.