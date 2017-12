Sci: Moelgg terza nel gigante di Killington, trionfa la Rebensburg

25 novembre 2017

Prestazione super di Manuela Moelgg nel gigante femminile in Coppa del Mondo di sci a Killington , Stati Uniti. L'azzurra chiude terza alle spalle della tedesca Viktoria Rebensburg e della statunitense Mikaela Shiffrin. Il ritardo per l'azzurra è di +1"49. Federica Brignone chiude in quinta posizione (+1"75), Marta Bassino è dodicesima (+2"81), Sofia Goggia quindicesima (+2"86). Irene Curtoni ha chiuso in diciottesima posizione (+3"16).

Nella prima manche era arrivato un 58"39 per la Rebensburg, prima con 26 centesimi di vantaggio sulla Shiffrin. Tenute a distanza le altre, nonostante la buona prova delle italiane con il terzo posto, poi confermato, di Manuela Moelgg distanziata di 57 centesimi; quarto e quinto posto per l'austriaca Brunner e la francese Worley prima del trio azzurro composto da Federica Brignone, Marta Bassino e Sofia Goggia. Più indietro Irene Curtoni, che aveva chiuso in tredicesima posizione con 1'00"10 e che nella seconda parte di gara delude chiudendo in un complessivo 2'00'79 finale.



Parte invece fortissima nella seconda manche Sofia Goggia che vola fino al secondo intertempo per poi vanificare tutto poco prima del cambio di pendenza: 2'00"49 per il 15° posto. Identico destino anche per Marta Bassino (2'00"44), mentre Federica Brignone migliora il tempo della prima manche chiudendo in 1'59"38, concludendo in quinta posizione nonostante fosse la prima gara della stagione dopo il lungo stop. Alle sue spalle chiude Tessa Worley (1'59"74), mentre Stephanie Brunner beffa l'azzurra per 10 centesimi. Ancora super la Moelgg, dopo una prima manche superba e un 1'59"12 complessivo, ma la Shiffrin di fronte al pubblico di casa non delude chiudendo in 1'58"30. La Rebensburg però resiste con un 1'57"63 conquistando la prima posizione.