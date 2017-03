Sci, gigante Kranjska Gora: trionfo Hirscher, adesso è nella leggenda

4 marzo 2017

A Kranjska Gora va in scena un gigante al limite della regolarità, pesantemente condizionato dalla pioggia battente e dalla nebbia fitta che avvolge la pista slovena e causa una serie interminabile di interruzioni. Ma nemmeno il maltempo riesce a fermare lo strapotere di Hirscher, cui basta la prima manche per entrare nella leggenda dello sci e rafforzare la propria candidatura a miglior atleta di tutti i tempi. Il ritiro nella prima manche di un deludente Alexis Pinturault, l'unico che alla vigilia della prova slovena era ancora in grado di impensierirlo in classifica generale, consente infatti al 28enne austriaco di centrare l'ennesimo trionfo in carriera scavalcando al comando della classifica di tutti i tempi il lussemburghese Marc Girardelli che si era fermato a cinque coppe (la prima nel 1985, l'ultima nel 1993). Al secondo posto a Kranjska Gora si piazza il norvegese Leif Kristian Haugen, staccato di 46 centesimi da Hirscher. Terzo lo svedese Matts Olsson, a 0"67. Solo 11esimo Henrik Kristoffersen che, secondo dopo la prima parte di gara, viene chiaramente penalizzato dalla scarsa visibilità nelle prime porte e al traguardo sfoga tutta la sua rabbia. Tra gli azzurri l'unico squillo è di Florian Eisath che centra un buon settimo posto. Ventesimo Roberto Nani mentre Manfred Moelgg, 12esimo dopo la prima manche, esce nella seconda.