Sci, Coppa del Mondo: Zenhausern e Haver Loeseth vincono il City Event di Stoccolma

30 gennaio 2018

Grandi emozioni al City Event di Stoccolma nello slalom parallelo valido per la Coppa del Mondo di sci. Nell'ultima prova per gli uomini prima delle Olimpiadi, successo per lo svizzero Ramon Zenhausern alla sua prima gioia in Cdm. Secondo Myhrer, terzo Strasser e quarto Aerni. Tra le donne successo per la norvegese Nina Haver Loeseth , alla sua seconda vittoria in Cdm. Battuta la Holdener in finale, terza Petra Vlhova.

Ultima gara maschile prima delle Olimpiadi, subito grande spettacolo con l'austriaco Marcel Hirscer a superare gli ottavi di finale battendo il francese Noel (+0.13) grazie ad una splendida rimonta nella seconda manche, lo svizzero Luca Aerni ha la meglio sul norvegese Foss-Solevaag (+0.09) mentre l'austriaco Marco Schwarz elimina lo svizzero Daniel Yule (+0.17). Avanzano ai quarti anche Andre Myhrer (eliminando il norvegese Nordbotten) e l'austriaco Michael Matt (facendo fuori il norvegese Nestvold-Haugen). Lo svizzero Ramon Zenhausern supera l'italiano Stefano Gross (+0.36), avanzano anche lo svedese Mattias Hargin (eliminando Ryding) e Linus Strasser facendo fuori addirittura Kristoffersen. Lo spettacolo naturalmente aumenta durante i quarti di finale e dopo la prima manche sono in vantaggio Aerni su Hirscher, Myhrer su Yule, Zenhausern su Matt e Strasser su Hargin. Dopo la seconda manche ecco la grande sorpresa, con Aerni che elimina Hirscher (+0.08) e poi il passaggio del turno di Myhrer (Yule a +0.76), Zenhausern (Matt a +0.25) e Strasser (Hargin a +0.13). Si arriva alle semifinali con Andre Myhrer che passa subito in vantaggio e dominando anche la seconda manche elimina Luca Aerni (+0.98), cosi come Linus Strasser alla fine riesce ad avere la meglio su Ramon Zenhausern (+0.10). Nella finale per il terzo posto Luca Aerni conclude la prima manche con un solo centesimo di vantaggio su Linus Strasser, ma il tedesco recupera nella seconda manche (+0.08) e finisce al terzo posto. Quarto Aerni. Nella finalissima Zenhausern si avvantaggia di 4 centesimi su Myhrer e riesce a gestire anche la seconda manche, con lo svizzero a festeggiare così la prima vittoria in una prova della Coppa del Mondo.



Venendo alla prova femminile, senza Mikaela Shiffrin che ha preferito preservarsi in vista delle Olimpiadi, supera gli ottavi di finale l'italiana Irene Curtoni che nelle due manche riesce ad avere la meglio della svedese Anna Swenn Larsson (+0.05). Arrivano a qualificarsi ai quarti di finale anche la svedese Frida Hansdotter eliminando Resi Stiegler (+1.41), Katharina Gallhuber che domina su Denise Feierabend (+1.12), Nina Haver Loeseth che fa fuori Katharina Truppe (+1.37), Bernadette Schild ad eliminare l'italiana Chiara Costazza (+0.68), Wendy Holdener superando la tedesca Lena Duerr (+0.08), Christina Geiger battendo Melanie Meillard (+0.12) e l'attesissima Petra Vlhova facendo fuori Marina Wallner (+0.49). Ai quarti di finale c'è una sfida proibitiva per Irene Curtoni, proprio contro la Vlhova che sbaglia sulla prima parte del tracciato, l'italiana va in vantaggio nella seconda manche per poi vedersi rimontata e battuta dalla slovacca per appena 4 decimi. Grande spettacolo anche nella sfida che vede vincere la norvegese Nina Haver Loeseth su Bernadette Schild (+0.11). Conquistano la semifinale anche la Hansdotter vincente contro la Gallhuber (+0.66) e la Holdener che fa fuori la Geiger (+0.93). La prima ad accedere in finale è Nina Haver Loeseth che elimina Frida Hansdotter (+0.21), all'ultimo atto arriva anche Wendy Holdener che fa fuori Petra Vlhova (+0.42) che riesce comunque, dopo, a conquistare la finale per il terzo posto (quarta la Hansdotter a +0.27). A trionfare al primo posto ecco la norvegese Nina Haver Loeseth battendo la svizzera Wendy Holdener (+0.52) per conquistare la seconda vittoria in Coppa del mondo e la prima nella specialità.