Golden Trail series: il vero "tour dei sogni" per il runner che ama la corsa in montagna

22 marzo 2018

Il meglio del mondo trail. Cinque appuntamenti in luoghi magnifici. Una concorrenza agguerrita. E' la Golden Trail Series che riunisce le gare più prestigiose e leggendarie del trail running su breve distanza: la Zegama in Spagna, la Mont Blanc Marathon a Chamonix, la Sierre- Zinal in Svizzera, la Pikes Peak Marathon negli Stati Uniti e la Ring of Steall Skyrace in Scozia.



Testimonial della manifestazione targata Salomon, il "signore" del mondo trail, lo spagnolo Kilian Jornet (attualmente infortunato dopo un brutta caduta alla Pierra Menta, storica gara di scialpinismo) entusiasta di confrontarsi con i migliori runner del mondo.



"Non vedo l’ora di partecipare alla Golden Trail Series - ha raccontato Kilian - perché è un mix fra le gare migliori di sempre, quelle a cui tutti aspirano. Sono entusiasta perché il livello sarà altissimo. I migliori runner partecipano già a queste gare quindi il livello della competizione sarà alle stelle. Ogni gara è unica nel suo genere: la Zegama per l’atmosfera, la Sierre-Zinal per essere la più veloce, la Pikes Peak per essere la terza maratona più vecchia negli Stati Uniti e la Ring of Steall per i paesaggi mozzafiato e i tratti tecnici. Sono il meglio del meglio. Un’altra cosa fantastica sarà correre la gara finale, la Otter Trail in Sudafrica, contribuendo a un progetto di solidarietà. Gareggeremo tutti insieme, non solo per il puro gusto di vincere, ma con l’obiettivo di aiutare altre persone”.



Per qualificarsi nella classifica generale e partecipare alla Grand Final sarà necessario partecipare a tre delle cinque gare. In questo modo gli atleti élite si incontreranno più volte per il massimo della competitività in ogni gara. I migliori 10 al termine delle cinque gare potranno competere – insieme a una persona a loro scelta - alla Grand Final, la Otter Trail in Sudafrica.