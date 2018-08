C'è solo la Juve per Cristiano Ronaldo: no al Portogallo

29/08/2018

Cristiano Ronaldo ha in testa solo la Juventus. Il fuoriclasse bianconero, infatti, ha deciso di rinunciare alla convocazione del suo Portogallo per restare a Torino ad allenarsi. CR7 vuole approfittare della sosta per completare il suo inserimento nel mondo bianconero e arrivare al top della forma in vista della Champions League. Una sua decisione molto gradita anche da Allegri e tutta la dirigenza, un segnale importante.