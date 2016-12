Motomondiale, nel 2018 si torna in Finlandia

17 luglio 2016

Il Motomondiale si appresta a tornare in Finlandia dopo oltre trent'anni. Dorna e Fim, infatti, hanno annunciato che nel 2018 la nuova pista del KymiRing, attualmente in costruzione a Kouvola, cittadina a est di Helsinki, ospiterà un GP iridato. Al momento si sta lavorando in stretta collaborazione con tutta le parti per raggiungere in tempo l’omologazione del tracciato.