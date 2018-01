MotoGP, Vinales e Rossi brillano nella seconda giornata di test in Malesia

29 gennaio 2018

Seconda giornata di test MotoGP in Malesia A Sepang hanno brillato Vinales e Rossi. Terzo tempo per Crutchlow (Honda), mentre il campione del mondo Marquez ha chiuso con il settimo tempo davanti a Dovizioso. La miglior Ducati è stata quella di Lorenzo, quarto. Insomma, davvero una buona giornata per le Yamaha, con Vinales che ha stabilito il miglior tempo in 1’59”355 e Valentino secondo e staccato di soli 35 millesimi.

Quinto tempo per Miller (+0.154) mentre al sesto posto c’è Zarco della Yamaha (+0.347) che al termine della sessione ha spiegato: “Adesso con la M1 2017 riesco a essere molto più costante, consumo meno le gomme, anche se è più complicato essere veloce in un giro secco. La moto ha un buon potenziale, io voglio restare con la menta libera e sono convito di avere un buon potenziale da sfruttare”.



In settima posizione ecco il campione del mondo in carica Marc Marquez della Honda (+0.375) vittima anche di una caduta, per fortuna senza gravi conseguenze, al termine della sessione. Ottavo tempo per Andrea Dovizioso della Ducati (+0.377) e nono Petrucci (+0.392). Decimo tempo per Iannone (+0.562). Costretto a fermarsi Pol Espargaro che dopo una brutta all’inizio della seduta, è stato trasportato al centro medico dove è stato sottoposto ad esami che per fortuna hanno escluso gravi conseguenze.