MotoGP, Rossi: "Mi interessa solo fare delle buone gare"

21 settembre 2016

Dopo la delusione per la mancata vittoria a Misano, Valentino Rossi arriva ad Aragon per cercare la vendetta in casa degli avversari spagnoli. "A Misano volevo vincere ma posso dire che è stata una buona gara comunque. In tutte le prossime gare faremo del nostro meglio per ottenere sempre il miglior risultato, proprio come abbiamo fatto a Misano. L'unica cosa che mi interessa ora è fare buone gare", ha detto il pesarese.