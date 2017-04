Motogp, Rossi: "In Texas cerco la rivincita"

18 aprile 2017

Valentino Rossi ha un conto in sospeso con Austin , in Texas, dove domenica riparte il motomondiale. "L'anno scorso nel warm-up ho fatto un grande passo per una bella gara ma purtroppo - ammette il pilota di Tavullia - ho fatto un errore. Quest'anno voglio provare a fare una bella gara. Mi piace molto anche l'atmosfera al circuito americano e vengo in questo luogo sempre molto volentieri".

VIÑALES PER IL TRIS

Viñales invece è a caccia della terza vittoria consecutiva: "Ad Austin ho vinto la mia prima gara in Moto2. Sono sempre stato molto forte qui. Ho anche fatto uno dei miei migliori risultati in America l'anno scorso, quindi penso che sia una buona pista per il mio stile di guida. Amo il su e giù, con un sacco di elevazione, quindi sono così felice di vedere come la mia M1 funziona qui e come mi sento in sella alla Yamaha. Sono fiducioso e so che posso fare un altro buon weekend di gara".