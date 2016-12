MotoGP, Montmelò: Vinales ancora il più veloce

4 giugno 2016

I piloti, d'intesa con la famiglia di Salom, hanno deciso di continuare a correre il GP di Catalogna. Per motivi di sicurezza il settore del tragico incidente è stato cambiato, scegliendo di usare il layout della Formula1. Un disegno molto più lento, da attraversare quasi interamente in prima. Le Honda, che difettano in motore ma vantano una grande maneggevolezza, fanno un balzo in avanti nella classifica dei tempi. Dietro al solito Vinales, Marquez accusa un ritardo di +0.120 ed è più veloce del compagno di squadra di circa un decimo.



Nell'ultimo giro della sessione Valentino Rossi (+0.344) riesce a scalare la classifica e a posizionarsi ai piedi del podio. Il pesarese ha faticato molto a trovare il bandolo della matassa e il passo gara, per ora, è piuttosto lento. Anche Jorge Lorenzo, battuto da Pol Espargaro, si trova poco a suo agio nell'ultimo tortuoso settore, dove la M1 non riesce ad esprimere il proprio potenziale. Ancora peggio delle Yamaha è andata alle Ducati che non sono mai facili da spostare nei cambi di direzione. Iannone (10° a +0.790) riesce ad entrare per un soffio nella Q2, mentre Dovizioso (12°) è ancora una volta fuori. Grande ottavo tempo di Danilo Petrucci, che accusa solo 16 millesimi di ritardo dal compagno di squadra Scott Redding.