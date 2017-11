MotoGP, Marquez: "Solo un attimo di paura, bravo Dovi"

12 novembre 2017

"Sono davvero molto contento, congratulazioni a Dovizioso e alla Ducati. Sono stati fantastici, c'è sempre stato fair play. Ho imparato tante cose da lui, soprattutto mentalmente. Mi ha fatto vedere che si può andare in moto in modo non cosi' aggressivo e vincere comunque la gara. A inizio weekend non andava sempre bene ma in gara era lì, anche qui a Valencia", ha aggiunto. Il titolo più bello? "Il trionfo del 2013 lo metto sempre al primo posto, è stata tutta una sorpresa, non me lo aspettavo. Ma questo è il secondo, abbiamo fatto un campionato bellissimo e lottato fino alla fine. La Ducati e Dovizioso hanno fatto un gran lavoro, e anche gli altri piloti fino a metà stagione erano molto vicini. Tutto questo ha reso il campionato interessante".