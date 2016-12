MotoGP, Marquez si diverte con l'enduro: 20° assoluto

Cosa non ci si inventa per stare sempre su due ruote anche quando tutto è fermo, quando i test sono vietati. L’allenamento è fondamentale, e se Valentino Rossi ha il suo Ranch, Marc Marquez va a cercare tutte le occasioni buone. Questa volta si trattava dell’Enduro di Segre, classica dell’off-road spagnolo che si disputa nella zona di Lleida, quindi a due passi da casa Marquez. Il 93 ed il fratello Alex hanno partecipato alla gara, primissima esperienza per Marc nell’enduro dopo quelle fatte da bambino in competizioni propedeutiche.