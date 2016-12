MotoGP, Marquez: "Sepang? Rimpiango solo di non aver finito la corsa"

5 novembre 2015

Dopo Lorenzo e Rossi è toccato a Marc Marquez parlare in conferenza stampa alla vigilia del GP di Valencia . "Cercherò di dare il massimo come sempre in pista - ha risposto il pilota Honda -. Valentino rimpiange di aver allargato la traiettoria? Io di Sepang rimpiango solo il fatto di non aver finito la corsa e non aver portato punti per il mio obiettivo stagionale. Ognuno ha la sua opinione, spero di parlare con Rossi prima o poi".

"Onestamente è stata una delle settimane più difficili della mia vita - ha ammesso Marquez davanti ai giornalisti -, ma cercherò di chiudere con un bel risultato, possibilmente di vincere qui a Valencia". In ballo c'è il Mondiale che Jorge Lorenzo e Valentino Rossi si giocheranno nonostante la penalizzazione dell'italiano dopo lo scontro di Sepang: "So che qualcuno tiferà per lui, altri per Jorge e altri ancora per me, ma alla fine tutti sono qui per godersi lo spettacolo e spero che avvenga senza problemi".



Impossibile però non parlare delle conseguenze di Sepang: "Ho già parlato in Malesia e resto della mia opinione su quanto è successo con Rossi. L'unico rimpianto è di non aver preso punti e di non aver chiuso la gara per il mio team. Quando vado in pista faccio il massimo, l'ho sempre fatto e lo farò ancora". Per tanti tifosi però è lui il colpevole e i social network hanno amplificato questa sensazione: "Non sono un robot, ho letto le offese. Ma cerco solo di fare il mio lavoro".