MotoGP, Marquez in pista con una F1 a Zeltweg

5 giugno 2018

Un Marc Marquez 'formato' Valentino Rossi. Come già fatto in passato dal 'Dottore', anche il campione del mondo della MotoGp si cimenta con una monoposto di Formula 1: il pilota spagnolo è sceso in pista sul circuito austriaco di Spielberg, per provare una F1 Red Bull coi colori, però, della Toro Rosso. Per il centauro della Repsol Honda - come annuncia il sito ufficiale della MotoGp - è la prima volta a bordo di un prototipo della massima serie a quattro ruote.



Il numero 93 sarà accompagnato anche da Dani Pedrosa, suo collega di box, che sarà in pista mercoledì 6 giugno. Con loro sarà presente anche il pluricampione di Motocross Tony Cairoli. A seguire Marquez in questa prima esperienza, l'ex pilota di Formula 1 Patrick Friesacher e Mark Webber. Al Red Bull Ring presente anche Niki Lauda. Il pilota Honda non è il primo del MotoGp a salire su una F1: prima di lui nomi illustri come Rossi, sulla Ferrari, e Jorge Lorenzo.