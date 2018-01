MotoGP, Iannone presenta la nuova Suzuki: "Faremo meglio"

27 gennaio 2018

Il primo esame è dietro l'angolo con i test di Sepang: "La pausa invernale è stata positiva, ho lavorato molto per migliorarmi fisicamente e penso di essere in buone condizioni. La Malesia è il posto ideale per capire effettivamente come sto, visto il clima".



Regna l'ottimismo: "Il 2017 non lo nascondiamo, è stato complicato, ma come ho detto alla squadra, le difficoltà portano anche qualcosa di utile. Credo che abbiamo imparato tanto, un'occasione per mettere mano alla moto e crescere come gruppo di lavoro", ha detto il team manager brianzolo.