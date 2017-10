MotoGP Giappone, Rossi preoccupato: "Facciamo fatica a guidare sul bagnato"

13 ottobre 2017

Valentino Rossi è decisamente preoccupato per le performance della sua Yamaha dopo i primi due turni di libere del GP del Giappone, chiusi con il 12° tempo finale: "Abbiamo potuto provare un po' di cose visto che abbiamo avuto due sessioni interamente bagnate, ma posso confermare che sull'acqua soffriamo veramente tanto. Facciamo fatica a guidare, abbiamo problemi a entrare in curva e ogni volta che accelero ho la sensazione che la moto scappi".

Il pesarese non ha parlato dell'infortunio, che sembra ormai alle spalle, ma ha espresso parecchi dubbi sulle condizioni della sua M1: "Possiamo migliorare ancora qualcosina, ma non so quanto potrà servire. Siamo abbastanza preoccupati. L'anno scorso quando pioveva eravamo quasi contenti, sapevamo che poteva essere un vantaggio per noi. Adesso no, dobbiamo capire perché, c'è qualcosa che ci sfugge".