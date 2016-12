MotoGP, Francia: Smith davanti a tutti nelle libere

E' della Yamaha Tech 3 di Bradley Smith il giro più veloce nelle seconde prove libere del GP di Francia di MotoGP . L'inglese chiude il venerdì col tempo di 1'33"179 davanti alla Yamaha ufficiale di Jorge Lorenzo, staccato di 190 millesimi. Terzo Andrea Dovizioso su Ducati (+0”374) dopo il primo crono conquistato in mattinata. Il campione del Mondo in carica, Marc Marquez è quinto e precede Valentino Rossi, sesto a mezzo secondo da Smith.

A piazzare la zampata nelle seconde libere sul circuito di Le Mans è dunque Bradley Smith che beffa Lorenzo e Dovizioso con un giro record nel finale. Da segnalare anche l’ottimo rientro in pista dopo l’infortunio di Dani Pedrosa: lo spagnolo della Honda ufficiale chiude col settimo a 546 millesimi dal britannico della Yamaha Tech 3. Per Rossi, invece, giornata di messa a punto della sua Yamaha: il Dottore è comunque sesto. Il pomeriggio è stato contraddistinto anche da diverse cadute: coinvolti, tra gli altri, i fratelli Espargaro finiti sull’asfalto ma senza conseguenze. Soltanto undicesimo, infine, Iannone ancora dolorante per la caduta nei test in settimana della Ducati.