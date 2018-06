MotoGP, Dovizioso in Argentina: "Siamo migliorati rispetto al 2017"

4 aprile 2018

Archiviata la gara di apertura della stagione con la splendida vittoria di Andrea Dovizioso in Qatar, la Ducati è pronta ad affrontare la seconda tappa del Campionato Mondiale MotoGP in programma domenica sul circuito di Termas de Río Hondo nella parte settentrionale dell'Argentina, a circa un'ora di volo dalla capitale Buenos Aires. "Questa pista è molto particolare - ha detto il pilota italiano - perché le condizioni cambiano sensibilmente dal venerdì, quando il tracciato di solito è molto sporco, alla domenica, quando l'asfalto migliora sensibilmente. L'anno scorso a Termas abbiamo faticato parecchio, ma ora la Desmosedici GP è migliorata parecchio e dopo la vittoria in Qatar siamo molto carichi, per cui il nostro obiettivo è quello di ottenere un buon risultato anche in Argentina".