MotoGP, Dovizioso-Ducati davanti a tutti nelle libere 1 del Mugello

La Ducati ha confermato il suo ottimo inizio di stagione e sulla pista di casa, dove prima di Le Mans ha svolto una sessione di test privati, ha messo le ali. Tre Desmosedici nelle prime cinque posizioni confermato che i "Fantastici 4" dovranno fare i conti per la vittoria anche con Dovizioso e Iannone. Il primo ha dato la sua zampata prima delle concitate fasi finali, il secondo si è inserito al vertice con un ultimo giro molto veloce, dimenticandosi dell'infortunio patito proprio sul tracciato toscano due settimane fa. Certo, il vantaggio per ora è minimo, e il grande favorito per il successo sembra restare Jorge Lorenzo, in palla come non mai dopo i due successi a Jerez e in Francia. Anche Marc Marquez e Valentino Rossi, comunque, sono partiti bene, mentre è apparso più in difficoltà Dani Pedrosa, ancor alla ricerca della forma migliore dopo l'operazione all'avambraccio. Nella "Top 10" anche Redding, Smith, Pol Espargaro e Crutchlow. Fatica la Suzuki, che ha Vinales 15° e l'infortunato Aleix Espargaro 17°. Ci si aspetta un passo avanti dall'Aprilia, ma per ora il migliore è Alvaro Bautista, solo 22° a 2" da Dovizioso.