MotoGP Americhe, Marquez subito davanti nelle Libere 1

Il signore del Texas (5 pole e 5 vittorie da quando la gara di Austin è in calendario) prova subito a fare il vuoto. Dopo il disastro e le polemiche argentine, Marquez è a caccia di riscatto e i primi riscontri cronometrici sono lì a testimoniarlo. Il pilota Honda gira subito fortissimo nonostante un asfalto incredibilmente sporco e polveroso, rifilando distacchi significativi ai rivali fin dai primi giri.



Al termine della FP1, tuttavia, possono ritenersi soddisfatti anche in casa Yamaha. Le due M1 non sembrano intenzionate a lasciar scappare il campione del mondo, con Rossi e Vinales alle sue calcagna per tutto il turno. Il Dottore chiude a meno di quattro decimi, mentre Maverick accusa un ritardo più consistente, ma senza aver sfruttato la gomma nuova nel finale.



Più lontane, per lo meno nei tempi, le Ducati ufficiali: Jorge Lorenzo chiude con il 4° crono a + 0''950, mentre Andrea Dovizioso è 6° a + 1'204. Ritardi non da poco, ma che consentono comunque alle Desmosedici di centrare subito la top 10, un traguardo importante soprattutto in vista della giornata di sabato, quando in Texas è prevista pioggia. Tra le due Rosse di Borgo Panigale si piazza invece la Honda LCR di Crutchlow, il trionfatore di Termas de Rio Hondo.



Tra i migliori 10, quindi momentaneamente qualificati al Q2, anche un sorprendente Nakagami (compagno di team di Crutchlow), le Suzuki di Iannone (8°) e Rins (10°) e la Yamaha Tech 3 di Zarco, bravo a centrare l'obiettivo top 10 nonostante un problema tecnico. Solamente 21° Pedrosa con l'altra Honda ufficiale, ancora alle prese con i postumi dell'infortunio alla mano.