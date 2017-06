MotoGP, al Mugello 69'' di silenzio per ricordare Nicky Hayden

4 giugno 2017

Il mondo delle due ruote ricorda Nicky Hayden, scomparso a Cesena lo scorso 22 maggio a seguito di un terribile incidente in bicicletta. Sulla pista del Mugello, prima del via alle gare, è stata posizionata la sua HRC con il numero 69, con la quale vinse il Mondiale del 2006. Per commerorare Kentucky Kid sono stati osservati anche 69 secondi di silenzio da piloti e tecnici, tutti stretti attorno alla Honda del campione americano.