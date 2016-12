MotoGP: Lorenzo saluta la Yamaha con una vittoria

13 novembre 2016

A Valencia Jorge Lorenzo saluta la Yamaha con una vittoria. Gara in solitario per il maiorchino che, scattato dalla pole position, non ha mai mollato la prima posizione. Seconda posizione per il campione del mondo Marc Marquez che dopo la metà gara ha lasciato la compagnia di Rossi e Iannone. Terzo gradino del podio per il ducatista che ha battuto il pesarese dopo un bellissimo duello senza esclusione di colpi.

Voleva una vittoria per chiudere una storia bellissima lunga nove anni e Jorge Lorenzo non ha fallito. A Valencia l'ha fatto a suo modo "martellando" giri veloci su giri veloci: infatti è soprannominato il Martillo. Per il maiorchino un weekend perfetto prima di dedicarsi alla sua nuova sfida, quella in sella alla Ducati. Un bellissimo modo di salutare la Yamaha , un vero professionista che fino all'ultimo giro è stato concentrato sulla moto che gli ha permesso di vincere tre titoli mondiali in nove anni.



Gli altri, dopo la partenza, hanno potuto solo guardarlo da lontano. Così Marquez, Iannone e Rossi hanno dato vita a una gara spettacolare con tanti sorpassi al limite. Il ducatista ha sfruttato un ottimo avvio e ha lottato fino alla fine contro Vale e il dolore alla schiena. A due giri dalla fine il sorpasso, con contatto sfiorato, che gli ha permesso di chiudere il capitolo Ducati con un altro podio. Ora c'è la Suzuki che si è dimostrata competitiva anche qui con il quinto posto di Vinales. Problemi alle gomme per Rossi che dopo diversi duelli con l'amico Andrea e Marquez si è dovuto accontentare della quarta piazza. Ci ha messo metà gara il campione del mondo della Honda a recuperare dopo un scatto problematico per problemi alla frizione. Nella parte finale lo spagnolo ha salutato Vale e Andrea con la pazza idea di andare a riprendere Lorenzo, ma ormai era troppo tardi.



Male Andrea Dovizioso, che dopo la vittoria di Sepang, è stato costretto a una domenica anonima chiusa al settimo posto a 18 secondi dalla vetta.