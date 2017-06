MotoGp, Assen - Rossi: "Pista che mi piace, pronte nuove soluzioni"

21 giugno 2017

Dopo un test produttivo a Barcellona poco più di una settimana fa, la Yamaha è pronta per il Gp di Assen, in Olanda. Valentino Rossi non vede l'ora di scendere in pista: "Sono felice di andare ad Assen, specialmente dopo i due giorni di prove che abbiamo fatto a Barcellona e dopo una gara così difficile. Durante la prova abbiamo provato alcune soluzioni interessanti e ora vorrei provarle in un altro percorso per vedere se stiamo andando nella giusta direzione. I Paesi Bassi sono sempre un ottimo weekend, perché il circuito di Assen è molto bello. Spero di essere competitivo in Assen perché vorrei renderla una buona gara" conclude Rossi.