Moto3 Francia: Mir trionfa in solitaria, out Fenati

21 maggio 2017

Joan Mir vince a Le Mans e conquista il terzo successo stagionale in Moto3. Lo spagnolo approfitta della caduta di Romano Fenati (che era al comando) e trionfa in solitaria al termine di una gara ridotta a sedici giri dopo il clamoroso incidente di massa avvenuto in avvio. Mir vola in classifica mondiale a +34 da Fenati. Ottimo terzo posto per Fabio Di Giannantonio dietro a Canet, per un podio tutto Honda. Sesto Bastianini, ottavo Migno.