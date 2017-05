GP Francia, maxi incidente in Moto3: che rischio per i piloti!

21 maggio 2017

È stata una partenza da incubo quella della gara di Moto3 a Le Mans. Praticamente metà del gruppo è finito a terra nel corso del secondo giro a causa di una grossa perdita d'olio avvenuta nella tornata precedente. La dinamica è piuttosto chiara: pronti via Suzuki scivola e stende Norrodin e Dalla Porta, che lo seguivano da vicino. L'italiano viene centrato in pieno dalla moto di Kornfeil, che finendo a terra rompe un tubo e riversa una grossa quantità d'olio sull'asfalto. Al giro successivo, uno dopo l'altro finiscono nella ghiaia Martin e Fenati (che erano al comando) e almeno un'altra dozzina di piloti che li seguivano. Immediate le bandiere rosse e gara interrotta. Le conseguenze peggiori le patisce Nicolò Bulega, che viene colpito da un paio di moto e subisce una brutta botta alla schiena. Fortunatamente sia lui che tutti gli altri ragazzi coinvolti nell'incidente non hanno subito infortuni particolari.