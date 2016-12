Lorenzo: "Il mio ultimo regalo alla Yamaha"

13 novembre 2016

"Questo è il mio ultimo regalo alla Yamaha, oggi festeggeremo alla grande". Parole di Jorge Lorenzo dopo la vittoria a Valencia nell'ultima gara in sella alla moto giapponese prima di salire sulla Ducati. Gara super per lo spagnolo: "Sono molto felice. Finalmente mi posso rilassare, è stato un weekend perfetto. Ho chiuso alla perfezione questa esperienza di nove anni in Yamaha".

Il maiorchino ha ammesso che "non mi aspettavo di vincere, sapevo che Marc (Marquez, ndr) era molto forte - ha proseguito - Ho sofferto moltissimo negli ultimi giri ma sono riuscito ad aprire un divario all'inizio. Alla fine per un secondo sono riuscito a vincere".



MARQUEZ: "PROBLEMA IN PARTENZA"

"Il mio grosso problema è stato alla partenza, ho avuto un problema con la frizione e ho perso varie posizioni". Così il pilota della Honda Marc Marquez commentando il secondo posto ottenuto nel Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento del motomondiale. "E' stato davvero difficile superare gli altri, in accelerazione perdevo molto terreno - ha proseguito il campione del mondo, risalito comunque fino alla seconda posizione - Alla fine forse ci fossero stati due giri in più sarebbe stato possibile vincere, ma Lorenzo ha meritato la vittoria, ha disputato un gran weekend".