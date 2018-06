Marquez-Rossi, lite infinita: tutto cominciò nel 2015

9 aprile 2018

L'incidente tra Marquez e Rossi in Argentina ha infiammato nuovamente il rapporto trai due. Ormai è guerra e nemmeno tanto fredda, visto che, anche davanti ai microfoni, non se le mandano a dire. Quando è cominciata la faida tra i due campioni del mondo? La data è precisa, risale al 25 Ottobre 2015, in occasione del GP di Malesia sul circuito di Sepang. Rossi e Lorenzo erano in lotta per il Mondiale, ma tra i due litiganti ecco spuntare lo spagnolo della Honda che giocò un ruolo fondamentale facendo innervorsire il Dottore. L'epilogo? Un contatto tra i due, Marquez a terra e l'italiano penalizzato con la strada tutta in salita per per il titolo.



Questa volta, l'episodio si è ribaltato: a cadere è stato Rossi e a nulla è valso il tentativo di chiedere scusa di Marquez nel box Yamaha. È stato rispedito al mittente da Uccio, amico e assistente di Valentino e, ora, i due non si parlano nemmeno. Come finirà? La storia (e la lite) infinita continua...