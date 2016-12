Milano diventa la capitale della MotoGP per un giorno

16 novembre 2015

Milano diventa capitale della MotoGP per un giorno. A una settimana dall'infuocato finale di Valencia, la città meneghina accoglie Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Marc Marquez e Dani Pedrosa per aprire l'Eicma. I piloti saranno alle presentazioni delle nuove moto di Yamaha e Honda a pochi chilometri di distanza con il rischio di incontrarsi nella movida milanese, nel post serata.



Atmosfera tesa sicuramente in casa Yamaha dove, sul palco, ci saranno i due "compagni nemici" per svelare la YZF-R1 60° Anniversary Special Edition 2016. Quasi certamente Valentino non parlerà con la stampa per evitare di creare nuove polemiche. Honda, invece, lancerà la nuova gamma con i due spagnoli già proiettati al 2016 per la stagione del rilancio. Un'apparizione istituzionale prima di tornare alle vacanze, infatti tutti i big della MotoGP non saranno presenti in fiera.



Ci sarà anche la Ducati a far da cornice alla giornata delle moto di Milano con Iannone e Dovizioso insieme alla squadra Superbike con Davies e Giugliano.