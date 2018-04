Roma: si torna su Perotti

15 gennaio 2016

Tornato a Trigoria per iniziare la seconda avventura sulla panchina della Roma , per Luciano Spalletti è ora il momento delle scelte. Il tecnico giallorosso non molla la presa su Perotti del Genoa ed El Shaarawy , con il quale era già stato trovato un accordo con il Milan per il prestito con diritto di riscatto. Il tecnico di Certaldo vuole anche un difensore e un terzino. Due i nomi: Acerbi e Adriano.

Sono questi i 4 nomi sui quali dovrà darsi da fare Walter Sabatini. Esonerato Rudi Garcia, ora il club può rimnettersi al lavoro per il mercato in entrata. Così si possono riprendere le trattative per i due esterni, congelati nell'attesa di Spalletti. Un intoppo che aveva spinto Adriano Galliani a dichiarare la possibilità di tenere in rossonero il Faraone, che sta rientrando dal prestito con il Monaco. Scelta non molto gradita dal giocatore, che vorrebbe ripartire da Roma per non perdere la Nazionale nell'anno di Euro 2016.



Inoltre, Spalletti cerca un difensore centrale in attesa del totale recupero di Castan. Oggi potrebbe esserci un contatto con il Sassuolo per arrivare ad Acerbi. L'alternativa rimane Tonelli: con l'Empoli si può chiudere a 10 milioni di euro. Novità dalla Spagna: il Barcellona ha aperto al prestito di Adriano. Il terzino brasiliano aveva già dato il suo ok per il trasferimento alla Roma.