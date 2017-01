Roma: respinto l'ultimo assalto a Defrel

31 gennaio 2017

Tra le big è la Roma è sicuramente la squadra più attiva in questo ultimo giorno di mercato . Con la cessione di Gerson al Lille per 18 milioni di euro, che arriveranno nel 2018 , i giallorossi hanno margine di manovra per rinforzarsi. L'obiettivo è sempre il solito: Gregoire Defrel . Ma sarebbe andato a vuoto l'ultimo rilancio del ds Massara. Un prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni. L'alternativa è Giaccherini , ma il Napoli non ci sente. Il tempo stringe anche per Paredes e Manolas : a meno di offerte clamorose i due dovrebbero rimanere.

Con il solo arrivo di Grenier, la Roma vuole battere un altro colpo in extremis. La società capitolina cerca un centrocampista e un esterno d'attacco per sostituire iturbe. Fattore D con Defrel e Donsah. Massara farà un ultimo tentativo anche ccon il Bologna che però fa muro. I rossoblù non vogliono privarsi del ghanese classe 1996. Bigon è stato chiaro e potrebbe cederlo solo per una cifra irrinunciabile intorno ai 20 milioni di euro. Valutazione sicuramente alta che i giallorossi non hanno intenzione di spendere. Ieri è arrivato anche il no del Torino per Baselli.



È corsa contro il tempo per regalare un rinforzo a Spalletti. Minuto dopo minuto, però, diminuisce anche il rischio di perdere Paredes e Manolas. Per il centrocampista argentino e per il difensore greco si attendono offerte super, ma in sede non è arrivata ancora nessuna mail.