Roma, ora è caccia all'esterno: Bailey sogno di Monchi

15/08/2018

Per Bailey, cresciuto nel Genk, nel mirino in passato di Chelsea e Liverpool, Monchi cercherà di capire se esistono margini per far abbassare le pretese del Bayer Leverkusen. Taison è più avvicinabile in termini economici ma non è il profilo che cerca la Roma, e cioè un mancino che gioca a destra. Come riferisce il 'Corriere dello Sport', ai giallorossi si è proposto anche Cornet del Lione, che piace anche in Bundesliga, ma i francesi chiedono almeno 20 milioni. Il nome che stuzzica veramente Monchi è quello di Marlos, brasiliano naturalizzato ucraino: anche lui non più giovanissimo - è classe 1988 come Taison - ma è mancino e la Roma se lo ricorda bene dalla scorsa edizione della Champions.