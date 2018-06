Psg, caccia al laterale sinistro: Ghoulam e Alex Sandro nel mirino

24/06/2018

La dirigenza del Psg ha già visto quella della Juve e la discussione per Alex Sandro è stata avviata: i bianconeri non ritengono incedibile il terzino brasiliano, con cui realizzerebbero una plusvalenza e incasserebbero i soldi da utilizzare poi per altri colpi. Marotta chiede tra i 50 e i 60 milioni per il classe 1991 ex Porto e tra i club sembra destinata a partire una vera e propria trattativa.



Ma nello stesso ruolo il Psg guarda anche in casa Napoli: il quotidiano Le Buteur rivela la mossa di Medes che avrebbe offerto il cartellino di Ghoulam ai francesi facendo partire così la chiacchierata tra le due società visto che nell'affare potrebbe rientrare anche il portiere Areola (che in azzurro erediterebbe la maglia da titolare di Reina). Per Ghoulam, comunque, che ha il gradimento del tecnico del Psg Tuchel, esiste una clausola rescissoria da 38 milioni e valida per l'estero. Cifra che il patron Al Khelaifi potrebbe decidere di pagare.