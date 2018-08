Colpo Parma: preso Gervinho

17/08/2018

Dopo due anni e mezzo in Cina, Gervinho torna in Italia dove ha già giocato per due stagioni e mezza con la maglia della Roma, collezionando 88 presenze e 26 gol. Il 31enne attaccante ivoriano, che ha risolto il suo rapporto con l'Hebei Fortune nelle scorse ore, è il colpo last-minute del Parma . Il calciatore arriva a titolo definitivo e si è legato al club ducale con un contratto triennale. Indosserà la maglia numero 27.

Salutata Roma nel gennaio 2016 dopo l'esonero del suo mentore Rudi Garcia, Gervinho ha provato l'avventura cinese attratto dal ricco contratto da 8 milioni di euro l'anno messo sul piatto dall'Hebei. In Asia, però, le cose non sono andate come previsto e, tra difficoltà di ambientamento e infortuni vari, il suo score è davvero magro: soli 4 gol in due stagioni e mezza. Ora l'occasione Parma per rilanciarsi nel calcio che conta.