Neymar, niente Real Madrid: "Resto al Psg"

20/07/2018

Gigi Buffon "para" anche il Real Madrid. È merito anche del neo portiere del Psg se Neymar ha respinto i Blancos: "Continuo a Parigi. E' un onore giocare con Buffon, sia perchè è un grandissimo portiere che per la persona che è". Il brasiliano ha chiuso il caso del mercato: "Ho un contratto col Psg. Sono andato in Francia per una sfida, per fare qualcosa di nuovo e per puntare a nuovi obiettivi. E nella mia testa non è cambiato niente".

O'Ney è felice per l'arrivo di Buffon. "Ci può dare molto e desideriamo che ci trasmetta tutta la sua esperienza".



Nulla di vero anche sui presunti diverbi con la dirigenza parigina: "Tutti finiscono per speculare troppo su questa storia - ha detto ai microfoni di Fox Sports Brasile. È una storia noiosa, tutto il mondo sa dell’affetto che provo per il presidente, per la Francia e per i tifosi del Paris Saint-Germain". A Parigi ritroverà Mbappé che a differenza sua ha alzato la Coppa del mondo. O Ney, uscito ai quarti con il suo Brasile, cerca di guardare avanti: "Fortunatamente è già tutto passato, la tristezza è stata affrontata e dobbiamo cercare di essere felici. Abbiamo molti più motivi per esserlo, piuttosto che per intristirci".