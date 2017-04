Napoli, Insigne rinnova fino al 2022

20 aprile 2017

Il giocatore dovrebbe guadagnare 4.5 milioni di euro netti a stagione comprensivi di alcuni bonus facilmente raggiungibili ma cederà, come consuetudine, i diritti d'immagine a De Laurentiis, diritti di immagine che dovrebbero valere circa 4 milioni. In compenso il numero uno degli azzurri starebbe pensando di sceneggiare il libro che Insigne starebbe preparando sulla sua vita.



Una volta messo nero su bianco l'accordo con Insigne, il Napoli dovrà intensificare i contatti con l'agente di Mertens per provare a trovare anche con il belga un punto di contatto. Come noto il problema principale è la volontà della moglie di Dries di trasferirsi altrove.