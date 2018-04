Napoli-Higuain: De Laurentiis pensa al rinnovo

22 marzo 2016

Un amore che può continuare. O almeno così spera Aurelio De Laurentiis. Come scrive La Repubblica, il presidente del Napoli starebbe pensando al rinnovo di Higuain, grande protagonista in questa stagione. Il contratto scade nel 2018 e la clausola è di 94 milioni di euro. L'idea è offrirgli un accordo fino al 2020 da 7,5 milioni all'anno con una clausola di oltre 100 milioni. Non srà facile: Higuain piace a mezza Europa. United e Bayern sono in pole. Lo riporta La Repubblica.