Mercato Napoli: Verdi e Grimaldo colpi in vista

2 gennaio 2018

Gli infortuni a lungo termine di Milik e Ghoulam hanno sottolineato alcuni problemi in rosa per il Napoli che mai come in questa stagione lotterà per vincere lo scudetto. Sarri ha chiesto qualche rinforzo, alternative di qualità ai dodici-tredici titolari ruotati fino a questo punto. La società però - come riporta il Corriere dello Sport - sta lavorando d'anticipo per chiudere degli acquisti già per la prossima stagione: Verdi e Grimaldo.



L'esterno del Bologna piace molto alla dirigenza e a Sarri che lo vorrebbe già a gennaio. Il pressing con il Bologna è già iniziato nelle ultime settimane, così come con l'entourage del giocatore valutato dai rossoblù non meno di 30 milioni. Si parla comunque di giugno, ma De Laurentiis proverà a convincere le parti ad anticipare di qualche mese l'operazione per affidare a Sarri un giocatore già pronto da subito per dare il suo contributo nella lotta scudetto. Diverso invece il discorso per il terzino del Benfica. L'accordo con Grimaldo e la società lusitana è vicino, anche qui si parla di circa 30 milioni, ma l'arrivo effettivo dovrebbe essere la prossima estate.



In dubbio, infine, l'arrivo di Inglese a gennaio anticipando di qualche mese il trasferimento dal Chievo per sopperire all'assenza di Milik: "Sono di proprietà del Napoli - ha commentato l'attaccante a La Repubblica -, prima o poi andrò lì. Non so se a gennaio o a giugno. Non so se sarò all'altezza, provo a fare un passo in più e vedere dove sono i miei limiti".