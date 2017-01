Ufficiale: Bonaventura ha rinnovato col Milan

18 gennaio 2017

In attesa della risposta dell'Everton per Deulofeu, i tifosi del Milan si sono svegliati con una bella notizia. Il rinnovo di Bonaventura è un segnale positivo per il futuro visto che proprio la cordata cinese ha dato il benestare all'operazione portata avanti da Galliani con Raiola. Jack è una pedina importante per Montella e ora, con il prolungamento, è ancora di più al centro del progetto rossonero.