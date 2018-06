Milan: no al Psg per Bonucci

16/06/2018

Il Milan dice no al Psg per Bonucci. Il difensore non si vende o almeno questo è quello che dicono, per ora, da via Aldo Rossi . Il consiglio ai transalpini sarebbe arrivato, secondo quanto scrive Tuttosport, da Buffon, grande amico dell'ex juventino. C'è da dire che il Psg resta legato ai paletti del FFP (non superare i 30 milioni di deficit per le ultime tre stagioni). E prima di investire dovrà incassare dalle cessioni 60 milioni entro il 30 giugno.

Il rifiuto al Psg conferma la volontà del Milan di non voler cedre i pezzi pregiati della rosa di Rino Gattuso. Premessa che ancora deve arrivare la sentenza dell'Uefa (attesa per il 19 giugno) e che se sarà l'esclusione dall'Europa League (con tanto di conferma ultima del Tas di Losanna) in molti potrebbero chiedere la cessione, al momento sembra proprio che i rossoneri non desiderino privarsi del loro capitano, acquistato a 42 milioni di euro nell'estate scorsa. Certo, proprio il tema sentenza Uefa potrebbe essere l'arma in più del Psg, ma bisogna ancora attendere.



Capitolo mercato in entrata. Secondo Calciomercato.com, in orbita milanista sarebbe finito Nabil Bentaleb, centrocampista algerino nato a Lille (in Francia) dello Schalke. Il giocatore sarebbe stato proposto a Massimiliano Mirabelli, ds del Milan. Ha un contratto in scadenza nel 2021, ma in questa stagione ha giocato soltanto 16 gare e vuole essere ceduto. I tedeschi, però, lo hanno pagato 19 milioni di euro.



Per quanto riguarda l'attacco, si parla molto di Morata o Higuain. Ma il nome del centravanti, con possibile cessione di Kalinic al Siviglia, è davvero legato alla sentenza Uefa. Nessun big in giro per l'Europa accetterebbe di non giocare nelle coppe europee.