Milan, Mirabelli: "Conte? Solo discorsi giornalistici. Fiducia per Montella"

5 novembre 2017

Sui presunti contatti futuri con Conte, il dirigente rossonero ha poi detto: "Che ci crediate o no, queste sono cose che fanno parte del vostro mondo, cose giornalistiche. Noi abbiamo un campionato da giocare, non guardiamo in casa d'altri. Squinzi ha detto che nel Milan non c'èalcun fenomeno? Non devo ribattere: dico solo che le nostre scelte sono ricadute su tanti ottimi giocatori. Se avessimo puntato su dei top player, per i prezzi che impone il mercato ora, ne avremmo presi solo due e saremmo rimasti con la rosa dell'anno scorso. Invece le scelte sono state diverse, più rivolte al futuro e quindi ai giovani".