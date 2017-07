Milan, Kalinic in stand-by: Aubameyang e Belotti piste calde

24 luglio 2017

Il Milan è rientrato dalla Cina e Mirabelli e Fassone si rituffano sul mercato. L'obiettivo principale resta la punta e in questo senso i nomi in lizza sono sempre gli stessi. Con Kalinic l'intesa c'è già, ma i rossoneri hanno deciso di mettere la punta viola in stand-by in attesa di sviluppi sul fronte Aubameyang e Belotti . Il Gallo piace, ma Cairo non fa sconti. Per il bomber del Borussia, il Milan conta invece di sfutttare la volontà del giocatore.

Dopo l'infilata di colpi in entrata, dunque, il Milan si prende un po' di tempo per valutare attentamente le piste più calde per rinforzare l'attacco. Detto di Kalinic, su cui ormai c'è accordo totale con la Fiorentina e il giocatore, Fassone e Mirabelli non vogliono però abbandonare il sogno di portare a San Siro Pierre Emerick Aubameyang. La punta del Dortmund è il top player che Montella aspetta. E dunque Kalinic può aspettare.



Il Milan non ha fretta di chiudere con la Viola, soprattutto perché qualcosa nei prossimi giorni potrebbe muoversi proprio sul fronte Borussia. L'impressione è che i rossoneri stiano attendendo il momento giusto per sferrare l'assalto finale. Aubameyang vuole il Milan. L'ha fatto capire in tutti i modi. E dunque l'affare si può tentare, sfruttando soprattutto la voglia di rossonero del giocatore. Di sicuro non sarà un'operazione semplice. Ma non impossibile. A Dortmund intanto fanno orecchie da mercante. Il ds del club tedesco ha spiegato che attualmente non ci sono trattative per Aubameyang e il Milan deve guardarsi anche dal Real, a caccia di un attaccante dopo l'addio a Morata.



Discorso diverso invece sul fronte Belotti. Cairo sembra aver ormai blindato il giocatore e sarà dura strapparlo al Toro, a meno di non sborsare una cifra molto vicina ai 100 milioni della clausola. Ma anche su questo fronte, non si possono escludere colpi di scena. Con Kalinic "bloccato", il Milan resta con le antenne alzate.