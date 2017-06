Milan, fatta per Conti: accordo a un passo

24 giugno 2017

La pista Gonzalo sarebbe una richiesta espressamente fatta da Vincenzo Montella, che ben conosce il giocatore e già dalla fine della scorsa stagione aveva provato la difesa a tre. Il centrale viola, come detto, è in partenza e ha avuto in queste settimane contatti con Lazio, Olympiacos e Racing. Tutte soluzioni gradite al giocatore che, però, sarebbe ovviamente felice di ritrovare il suo ex tecnico trasferendosi al Milan. Non basta, perché nel caso in cui non vi fossero realmente margini per trattare Gonzalo, Fassone e Mirabelli avrebbero un'alternativa: si tratta dell'ex Roma, Kjaer.



La prossima settimana, infine, potrebbe essere decisiva anche per Donnarumma. Il dialogo con i Raiola è stato riaperto e, una volta finito l'Europeo Under 21, è probabile che la questione si possa finalmente chiudere con il rinnovo di Gigio.