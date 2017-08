Kalinic-Milan: la Fiorentina chiede più garanzie

18 agosto 2017

Dopo un'estate passata con i fuochi d'artificio sul mercato, il Milan sta faticando nel consegnare a Montella l'ultimo tassello: il bomber. Tra i tanti nomi fatti, e dietro le quinte ancora in ballo, la scelta è ricaduta su Nikola Kalinic della Fiorentina ma pur avendo trovato un accordo con la Fiorentina, la fumata bianca tarda ad arrivare. Il problema è tutto nel pagamento del cartellino, quei 25 milioni di euro per cui la società toscana ha chiesto più garanzie di copertura. La formula del trasferimento infatti non è ancora stata definita con il conseguente rallentamento della trattativa, nonostante la mossa azzardata di Kalinic di saltare l'allenamento agli ordini di Pioli parzialmente sollevata da un certificato medico presentato alla società, come fece Bernardeschi, che prevede cinque giorni di riposo.



Con l'Everton spettatore interessato, ma snobbato dall'attaccante croato, Milan e Fiorentina stanno discutendo su un prestito oneroso da 4 milioni di euro, con una seconda rata da 6 milioni e i restanti 15 da saldare al momento del riscatto obbligatorio nel 2018. Ma è sulla seconda rata che la società viola ha chiesto più garanzie, rallentando le firme sui contratti e sulla cessione.



Un altro nodo da sciogliere, non in maniera diretta ma che può essere di impiccio in questo momento, è la cessione di Niang. Il Milan, come noto, ha trovato l'accordo con lo Spartak Mosca per 18 milioni di euro, ma l'attaccante francese non è convinto della destinazione e le visite mediche già fissate in Russia sono state annullate. Niang vorrebbe restare in Italia e con l'interesse concreto del Torino l'affare con lo Spartak potrebbe anche saltare.