Ibra: Raiola apre la porta al Milan

05/10/2018

Ibrahimovic e il Milan. Dalle parole di Leonardo a quelle di Mino Raiola, con una porticina che si apre anche se, precisa l'agente dello svedese, "al momento non ci sono possibilità, ma siamo disponibili a parlare". Però "il Milan è sempre rimasto nel cuore di Zlatan. Bisogna capire a quali condizioni lo vorrebbero". Come dire: vediamo se si riesce a trovare una soluzione anche perché un nodo da sciogliere, relativo alla durata del contratto - Ibra vorrebbe un anno e mezzo, il Milan per ora sei mesi - c'è.



Qualcosa però si muove, le parti si mandano segnali inequivocabili e in queste condizioni le possibilità di trovare un accordo aumentano. Raiola è chiaro soprattutto su una questione: "Oggi ci sono persone normali al comando del Milan. Prima la società non esisteva: adesso con Elliott c'è una proprietà seria". Tradotto: oggi si può trattare, valutare. Prima i rapporti erano tesi per dire nulli.