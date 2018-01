Gustavo Gomez, affondo dell'agente: "Ridono tutti di questo Milan"

25 gennaio 2018

Dopo le voci su un acceso diverbio con Mirabelli, Augusto Paraja torna dunque all'attacco. "Di quello che dicono sia successo in sede, preferisco non parlare - ha spiegato -. Ma vi garantisco che il Milan sta attraversando un momento di grande confusione". "Se prendi un giocatore di terza o quarta categoria, e lo metti in serie A, non devi stupirti se poi fa brutta figura - ha aggiunto -. Se non hai il livello intellettuale e professionale per dirigere un grande club e te lo danno lo stesso in mano, i risultati non sono buoni".



"Noi siamo stati trattati malissimo, senza motivo - ha proseguito Paraja, riferendosi alla volontà del suo assistito di lasciare il Milan -. I dirigenti del Boca sono arrivati da Buenos Aires, hanno portato una maglia come regalo e in cambio non hanno ricevuto nemmeno un caffè. Questo è stato l'inizio, immaginatevi com'è finita la riunione".



"Quando ci siamo ritrovati insieme in ascensore, quelli del Boca non volevano credere a quello che è successo - ha continuato -. Hanno offerto, 5 e poi 6 milioni per Gustavo Gomez: niente da fare. Eppure era un affare anche per il bilancio". "Nemmeno nella serie C argentina si comportano in questo modo - ha concluso l'agente di Gomez -. La stessa cosa era successa 6 mesi fa quando ero venuto con i dirigenti del Fenerbahce e avevo anche allora un’offerta concreta".