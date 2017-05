Sampdoria, Ferrero: "Giusto che Muriel vada in una big, Schick sta bene qui"

11 maggio 2017

"Non abbiamo incontrato Paska però ha fatto una toccata e fuga, non aveva appuntamento con noi - ha proseguito Ferrero riguardo un presunto faccia a faccia con l'agente di Schick a margine della finale del 33° Torneo Ravano - 24° Coppa Paolo Mantovani presso la Fiera di Genova - Credo che abbia visto il giocatore, comunque la situazione è ottima. Se riusciremo a trattenerlo? Spero, penso proprio di sì". E ancora: "Torreira al Siviglia? Non mi risulta. Il ragazzo sta molto bene, gioca bene, ha fatto un grande campionato e ha un contratto di cinque anni. Non ho notizie che voglia andare via".