ROMA-FLORENZI, FISSATO L'INCONTRO PER IL RINNOVO

16/06/2018

Fissato per settimana prossima l'incontro tra la Roma e l'entourage di Alessandro Florenzi per discutere il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2019. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'esterno chiede un ritocco dell'ingaggio di cui le parti discuteranno a breve. Per il prolungamento, comunque, sembra filtrare un certo ottimismo.